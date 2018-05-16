15 работ школьников поступили на конкурс «Официальные символы Псковской области. Новое видение»

18:00, 16 мая 2018, ПАИ

15 работ учеников общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, художественных школ и студий поступили в Дом детства и юношества «Радуга» в рамках творческого конкурса рисунка на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение». Об этом сообщила корреспонденту Псковского агентства информации заведующая проектом Вера Андреева.

«Все районы отзываются, все в работе и все дома творчества работают над проектом с 3 мая, – отметила она. – В настоящий момент наибольшее количество работ поступили из Пскова, Пыталовского и Великолукского районов. Как сказали педагоги, самые лучшие художники предоставят свои рисунки к последнему дню приема работ».

«Из Пскова поступают интересные работы – конкретно гербы в разных вариантах», - отметила Вера Андреева. Он подчеркнула, что рисовать герб довольно сложно, нужно знать правила создания гербов, которыми владеют далеко не все профессионалы.

Учредителями конкурса рисунка являются Государственное управление образования Псковской области и региональный Государственный комитет по культуре.

Отметим, что отбор детских изображений символов Псковской области проходит параллельно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Прием работ идет до 25 мая. С положением о конкурсе рисунка можно познакомиться здесь>>>.