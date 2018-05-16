0
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
18:19
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16:18
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
22:34
Личный прием граждан провел глава Пскова
Еще новости
Общество

15 работ школьников поступили на конкурс «Официальные символы Псковской области. Новое видение»

15 работ учеников общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, художественных школ и студий поступили в Дом детства и юношества «Радуга» в рамках творческого конкурса рисунка на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение». Об этом сообщила корреспонденту Псковского агентства информации заведующая проектом Вера Андреева.

«Все районы отзываются, все в работе и все дома творчества работают над проектом с 3 мая, – отметила она. – В настоящий момент наибольшее количество работ поступили из Пскова, Пыталовского и Великолукского районов. Как сказали педагоги, самые лучшие художники предоставят свои рисунки к последнему дню приема работ».

«Из Пскова поступают интересные работы – конкретно гербы в разных вариантах», - отметила Вера Андреева. Он подчеркнула, что рисовать герб довольно сложно, нужно знать правила создания гербов, которыми владеют далеко не все профессионалы.

Учредителями конкурса рисунка являются Государственное управление образования Псковской области и региональный Государственный комитет по культуре.

Отметим, что отбор детских изображений символов Псковской области проходит параллельно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Прием работ идет до 25 мая. С положением о конкурсе рисунка можно познакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
16 мая 2018
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО) 2
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства

Идет загрузка...