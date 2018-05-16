0
21:33
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
18:19
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16:18
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Еще новости
Общество

Опубликована программа Первого Форума #Команда2018

Первый Форум #Команда2018 откроется в Пскове 18 мая. Как стало известно Псковскому агентству информации, мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, д. 2. На Форуме участники презентуют свои проекты.

В числе федеральных экспертов на Форум приглашены:

Таранда Гедиминас Леонович - директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ;

Печугин Эдуард Анатольевич - директор киностудии «Ленфильм»;

Бондаренко Елена Вениаминовна - депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член комитета по культуре;

Тарбаев Сангаджи Андреевич - телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН».

С программой Первого Форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
16 мая 2018
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
16 мая 2018
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО) 4
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова

Идет загрузка...