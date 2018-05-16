Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
Первый Форум #Команда2018 откроется в Пскове 18 мая. Как стало известно Псковскому агентству информации, мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, д. 2. На Форуме участники презентуют свои проекты.
В числе федеральных экспертов на Форум приглашены:
Таранда Гедиминас Леонович - директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ;
Печугин Эдуард Анатольевич - директор киностудии «Ленфильм»;
Бондаренко Елена Вениаминовна - депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член комитета по культуре;
Тарбаев Сангаджи Андреевич - телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН».
С программой Первого Форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь.
Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.