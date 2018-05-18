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Общество

Прием проектов официальных символов Псковской области завершится 30 мая

Прием проектов на участие в открытом конкурсе официальных символов Псковской области завершится 30 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Те, у кого есть свои идеи и предложения, могут подать заявки в Государственный комитет Псковской области по культуре.

На данный момент поступили проекты из Пскова, Великих Лук и нескольких районов Псковской области.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться здесь

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