0
23:08
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
22:39
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
22:10
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
21:26
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
20:17
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:05
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
Еще новости
Общество

Чтобы найти надежных и экономически выгодных партнеров в сфере закупок сотрудники Псковского филиала академии ФСИН посетили «ПсковЭКСПО»

В поиске надежных и экономически выгодных партнеров в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации сотрудники отдела тылового обеспечения Псковского филиала академии ФСИН России посетили выставку «ПсковЭКСПО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил врио начальника Псковского филиала академии ФСИН России кандидат юридических наук Владислав Белов, образовательная организация, как и любое бюджетное учреждение, проводит закупки для нужд вуза в соответствии с законом № 44-ФЗ конкурентным способом с выбором лучшего предложения из заявленного множества, поэтому так важно находить новых поставщиков для приобретения качественных товаров, работ и услуг на экономически выгодных условиях.

«Сотрудники отдела тылового обеспечения Псковского филиала академии постоянно проводят мониторинг рынка товаров, работ и услуг, и «ПсковЭКСПО» в этом большое подспорье. При проведении процедуры закупок мы обязательно учтем те предложения, с которыми смогли познакомиться на выставке», - сказала старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения кандидат экономических наук Светлана Шкорубская.

Напомним, 17 мая в Пскове открылась выставка «ПсковЭКСПО». В этом году она юбилейная, проводится 25-й раз, собирая представителей бизнес-сообщества российских и зарубежных компаний, малого и среднего предпринимательства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
18 мая 2018
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров 1
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
18 мая 2018
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО) 1
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
18 мая 2018
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове 1
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2018
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
18 мая 2018
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится 1
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
18 мая 2018
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников 1

Идет загрузка...