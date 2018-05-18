Чтобы найти надежных и экономически выгодных партнеров в сфере закупок сотрудники Псковского филиала академии ФСИН посетили «ПсковЭКСПО»

21:29, 18 мая 2018, ПАИ

В поиске надежных и экономически выгодных партнеров в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации сотрудники отдела тылового обеспечения Псковского филиала академии ФСИН России посетили выставку «ПсковЭКСПО». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметил врио начальника Псковского филиала академии ФСИН России кандидат юридических наук Владислав Белов, образовательная организация, как и любое бюджетное учреждение, проводит закупки для нужд вуза в соответствии с законом № 44-ФЗ конкурентным способом с выбором лучшего предложения из заявленного множества, поэтому так важно находить новых поставщиков для приобретения качественных товаров, работ и услуг на экономически выгодных условиях.

«Сотрудники отдела тылового обеспечения Псковского филиала академии постоянно проводят мониторинг рынка товаров, работ и услуг, и «ПсковЭКСПО» в этом большое подспорье. При проведении процедуры закупок мы обязательно учтем те предложения, с которыми смогли познакомиться на выставке», - сказала старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения кандидат экономических наук Светлана Шкорубская.

Напомним, 17 мая в Пскове открылась выставка «ПсковЭКСПО». В этом году она юбилейная, проводится 25-й раз, собирая представителей бизнес-сообщества российских и зарубежных компаний, малого и среднего предпринимательства.