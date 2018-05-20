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Общество

«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей

Семейный праздник «Маленький чемпион» стартует сегодня, 20 мая, в псковском спорткомплексе «Олимп». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков», участниками детского забега станут 72 мальчика и девочки, которым исполнилось от 6 до 24 месяцев.

На старт одновременно выйдут шесть детей, которые поползут на скорость по десятиметровым дорожкам. Всего забегов – 14, а самый быстрый малыш получит кубок абсолютного чемпиона.

Также на семейном празднике пройдут конкурсы плакатов и командных стилей, конкурс «Модный чемпион» и забег на четвереньках «Самый смелый папа».

Начало регистрации состоится в 10:00, а старт забегов – в 10:30. Во время праздника будет работать ярмарка сувениров. Вход для гостей праздника свободный.

Напомним, Псковский музей-заповедник подарит трем победителям семейного праздника «Маленький чемпион» сертификаты на бесплатные экскурсии по Кремлю.

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