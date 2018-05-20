Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»

13:37, 20 мая 2018, ПАИ

Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018». Об этом сообщается в группе PSKOV RALLY в социальной сети «ВКонтакте».

«Сигнал SOS поступил от экипажа №27 Максима Белюкова. Травму получил фотограф. Скорая на месте происшествия», - отмечается в сообщении.

Затем в группе добавили, что экипаж Максима Белюкова едет на финиш, а фотограф на автомашине скорой медицинской помощи отправлен в больницу: «Угрозы для жизни нет», - добавили в PSKOV RALLY.

Напомним, сегодня начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018».

Вчера, 19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоялась церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после чего был дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области», который в абсолютном зачете выиграл петербургский экипаж в составе Станислава Травникова и Алексея Башмакова.

В соревновании принимают участие порядка 50 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7. Также участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.

Организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.