Участник соревнований по бегу в Пскове умер по пути в реанимацию

16:46, 20 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 20 мая, во время проведения первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018» один из участников - 32-летний житель Острова Антон Шитов - во время забега на дистанции 21,1 км потерял сознание. Он был доставлен в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

«Медицинская бригада, дежурившая на мероприятии, оказала молодому человеку первую помощь. Также медики вызвали реанимационную бригаду. К сожалению, медикам спасти жизнь молодого человека не удалось», - рассказали представители общественной организации «ПРО СПОРТ».

Перед стартом участник представил медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья, ее наличие является обязательным условием для допуска к соревнованию.

«От имени общественной организации «ПРО СПОРТ» выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Антона Шитова. Берегите себя!», - говорится в сообщении.