Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»

21:46, 20 мая 2018, ПАИ

В абсолютном зачете на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018» одержал победу экипаж в составе Александра Осипова и Александра Андреева на автомашине Mitsubishi Lancer Evolution IX (Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области.

Второе место занял экипаж в составе Дениса Ростилова (Екатеринбург) и Алексея Курносова (Смоленск) на автомашине Mitsubishi Lancer Evolution IX. Третье место завоевал экипаж из Санкт-Петербурга в составе Ильи Лотвинова и Павла Шевцова на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution VIII.

С подробеыми результатами третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018» можно ознакомиться здесь >>>

Напомним, сегодня начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018». Соревнования завершились в 17:30 награждением победителей.

Вчера, 19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоялась церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после чего был дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области», который в абсолютном зачете выиграл петербургский экипаж в составе Станислава Травникова и Алексея Башмакова.

В соревновании приняли участие порядка 50 экипажей, в том числе три с участием псковичей. Также участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.