0
20:33
Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви
17:20
Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая
16:32
Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
17:42
Сервисы будущего становятся реальностью
14:29
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
15:49
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
Еще новости
Экономика

Михаил Ведерников заявил, что намерен уделять особое внимание межрегиональной кооперации

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил, что намерен уделять особое внимание межрегиональной кооперации. Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса и инвестиционных проектов», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша задача сделать так, чтобы деньги осваивались псковскими компаниями», - также сказал глава региона.

Директор Ассоциации содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Шпиленко констатировал, что благодаря поддержке властей региона бизнес поверил в перспективы электротехнического кластера, к которому в этом году присоединилось ещё семь компаний. «В рамках подписанного с Псковской областью соглашения ассоциация берет на себя обязательство создать в регионе до 2021 года более 630 рабочих мест», - сообщил он.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов отметил, что в Псковской области созданы все условия для привлечения инвесторов. «Будет проведен анализ производственных цепочек элетротехнического кластера, в результате чего можно будет обсудить предложения по дополнительным преференциям и то, какое предприятие в первую очередь нужно создать в регионе. Работа будет продолжаться», - подытожил Денис Цуканов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви
16 мая 2018
Врио губернатора поручил рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь локнянскому предприятию по производству обуви 1
Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая
16 мая 2018
Трёхдневная выставка «ПсковЭКСПО-2018» откроется на «Машиностроителе» 17 мая
Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви
16 мая 2018
Михаил Ведерников пообещал оказать поддержку локнянскому предприятию по производству обуви 1
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Сервисы будущего становятся реальностью
15 мая 2018
Сервисы будущего становятся реальностью
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
15 мая 2018
Выручка Tele2 в первом квартале выросла на 18,7%
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
07 мая 2018
Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат субсидии
Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области
05 мая 2018
Объявлен аукцион на монтаж освещения в 25 деревнях на трассе Р-23 в Псковской области 2

Идет загрузка...