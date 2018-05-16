Михаил Ведерников заявил, что намерен уделять особое внимание межрегиональной кооперации

12:22, 21 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил, что намерен уделять особое внимание межрегиональной кооперации. Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса и инвестиционных проектов», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша задача сделать так, чтобы деньги осваивались псковскими компаниями», - также сказал глава региона.

Директор Ассоциации содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Шпиленко констатировал, что благодаря поддержке властей региона бизнес поверил в перспективы электротехнического кластера, к которому в этом году присоединилось ещё семь компаний. «В рамках подписанного с Псковской областью соглашения ассоциация берет на себя обязательство создать в регионе до 2021 года более 630 рабочих мест», - сообщил он.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов отметил, что в Псковской области созданы все условия для привлечения инвесторов. «Будет проведен анализ производственных цепочек элетротехнического кластера, в результате чего можно будет обсудить предложения по дополнительным преференциям и то, какое предприятие в первую очередь нужно создать в регионе. Работа будет продолжаться», - подытожил Денис Цуканов.