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Культура

Около 2 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в «Ночь музеев»

Около 2 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в «Ночь музеев» 18 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В акции приняли участие не только объекты музея в городе, но и филиалы в области. Традиционно акцию открыл директор музея Сергей Сарченков. Акция началась с открытия выставки «Из глубины веков». Представившие ее археологи рассказали о долгом и трудном пути находки, прежде чем вещь станет музейным экспонатом. Главным подарком для псковичей и гостей города стало открытие подвалов Поганкиных палат. Здесь сотрудники музея показали небольшую театральную зарисовку из жизни самого богатого купца Псковской земли XVII века Сергея Поганкина.

В этот вечер в музее презентовали несколько уникальных экспонатов, в жизни которых на протяжении реставрации произошли метаморфозы. Два полотна с выставок одного предмета «Новые реальности Элия Белютина» и«Возвращённый шедевр К. Маковского» преобразились после реставрации.

Две иконы были представлены в рамках выставок одного предмета, где произошли настоящие метаморфозы. Это «Встреча у Золотых ворот» и «От Восхождения к Рождеству». В ходе раскрытия иконы «Рождеста» под более поздней записью обнаружилась более ранняя, где скрывался совсем другой сюжет.

Псковский областной колледж искусств, представил зрителям три концерта. К 135-летию Корнея Ивановича Чуковского студенты первого курса представили программу под общим названием «Ехали медведи на велосипеде…» Академический хор, вокальный ансамбль, преподаватели и студенты музыкального отделения колледжа искусств имени подарили псковичам концерт классической музыки.

Сборные экскурсии по Поганкиным палатам и экспозиции Великой отечественной войны собрали любителей старины. Завершилась акция «Ночь музеев» концертом памяти Евгения Вагина «Это хрупкое слово – жизнь». В концерте приняли участие ансамбли «Интер», «Псков», «Кудесницы», Т. Арсентьева, Н. Широкова, псковские барды и другие.  Концерт вел поэт и бард, профессор ПсковГУ Игорь Плохов.

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