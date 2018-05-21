0
14:32
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
14:14
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
13:43
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:28
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
12:41
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым
12:10
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО)
11:20
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
Еще новости
Общество

Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)

«В ближайшее время, не срочно, надо будет сделать епархиальное собрание, подумать о каких-то насущных проблемах, в первую очередь, духовных: о воскресных школах, о евангельских кружках, чтениях, о молодежном служении, о просвещении народа, в первую очередь», - обратился сегодня, 21 мая, митрополит Тихон (Шевкунов) к представителям псковской епархии, завершая торжественное богослужение в Троицком соборе. По словам митрополита, «о хозяйственных вещах» следует беспокоиться после этого: «Позаботиться о сельских приходах, о духовном училище, о том, как сохранять великие святыни, которые в светской жизни называются памятниками и архитектуры».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
21 мая 2018
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий 3
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
21 мая 2018
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2018
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
21 мая 2018
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым
21 мая 2018
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым 1
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО)
21 мая 2018
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО) 1
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
21 мая 2018
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание 1
День полярника отмечается в России 21 мая
21 мая 2018
День полярника отмечается в России 21 мая

Идет загрузка...