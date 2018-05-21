Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
«В ближайшее время, не срочно, надо будет сделать епархиальное собрание, подумать о каких-то насущных проблемах, в первую очередь, духовных: о воскресных школах, о евангельских кружках, чтениях, о молодежном служении, о просвещении народа, в первую очередь», - обратился сегодня, 21 мая, митрополит Тихон (Шевкунов) к представителям псковской епархии, завершая торжественное богослужение в Троицком соборе. По словам митрополита, «о хозяйственных вещах» следует беспокоиться после этого: «Позаботиться о сельских приходах, о духовном училище, о том, как сохранять великие святыни, которые в светской жизни называются памятниками и архитектуры».