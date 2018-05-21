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Общество

В Госдуме прокомментировали возможное увеличение периода детства до 30 лет

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала возможное увеличение периода детства до 25-30 лет, сообщает RT.

«Согласно последним медицинским исследованиям, действительно, у мужчин идут рост и созревание всех систем до 21—23 лет. А у женщин до 21 года. Но в 30 лет это уже взрослые и работающие граждане, попадающие в категорию родителей», — сказала Пушкина.

Она отметила, что если возраст детства придется продлевать законодательно, то придется вносить множество поправок.

«Лучше тогда ввести отдельную категорию, например «молодежь», — добавила Пушкина.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в будущем возраст до 30 лет будет рассматриваться как детство.

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