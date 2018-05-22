Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК
На месте освободившихся площадей Псковского домостроительного комбината будет создан индустриальный парк. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин в ходе пресс-конференции сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Цеха мы не будем сносить. Мы планируем сделать индустриальный парк: когда управляющая компания привлекает на свои площади производственников, обеспечивая для них инфраструктуру», - рассказал Ян Лузин.
Он отметил, что часть площадок ДСК находятся в центре Пскова, некоторые же расположены за городом.