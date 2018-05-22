Индустриальный парк откроется на месте освободившихся площадей псковского ДСК

12:44, 22 мая 2018, ПАИ

На месте освободившихся площадей Псковского домостроительного комбината будет создан индустриальный парк. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин в ходе пресс-конференции сегодня, 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Цеха мы не будем сносить. Мы планируем сделать индустриальный парк: когда управляющая компания привлекает на свои площади производственников, обеспечивая для них инфраструктуру», - рассказал Ян Лузин.

Он отметил, что часть площадок ДСК находятся в центре Пскова, некоторые же расположены за городом.