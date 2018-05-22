ДСК модернизируют с использованием немецких и финских технологий

13:33, 22 мая 2018, ПАИ

Псковский домостроительный комбинат (ЗАО «ДСК») модернизируют с использованием немецких и финских технологий. Об этом заявил генеральный директор группы компаний «ЛУГ», руководитель ЗАО «ДСК», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин на пресс-конференции 22 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор предприятия сообщил, что в рамках модернизации установлено немецкое и финское оборудование, отвечающее самым передовым технологиям производства железобетона. «Универсальная опалубка позволит выполнить любое конструктивное решение, а предприятие сможет строить высотные дома любой конструкции и любой конфигурации. Срок модернизации - 1 год. Но я надеюсь, что уже к концу этого года мы выпустим первые железобетонные изделия по европейским стандартам», - отметил Ян Лузин.

Он напомнил, что ДСК - старейшее и самое крупное строительное предприятие в Псковской области, где выполняется целый цикл: от производства бетона и железобетона до строительства домов под ключ. «Предприятие пережило немало кризисов, и последний для ДСК чуть было не стал фатальным», - отметил руководитель предприятия.

Ян Лузин рассказал, что в конце лета прошлого года руководство обратилось за помощью, так как предприятие находилось на грани банкротства из-за большого количества долгов. «Мы пошли на встречу, сперва предоставив займы, а затем приобретя акции. В сентябре меня назначили директором, а в октябре я приступил к работе. Картина, которая открылась по результатам аудита, была удручающей. Надо было порядка 350 миллионов, чтобы погасить первоочередные задолженности. Последние 50 миллионов будут погашены этим летом», - сообщил директор «ЛУГа» и ДСК.

Он также отметил, что необходимо было решить дальнейшую судьбу предприятия. «Собрался весь набор токсичных факторов: управление, технологии - все устарело. А предприятие выпускает дома только одной серии», - пояснил Ян Лузин.

По его словам, началась разработка программы антикризисных мер, для чего привлекались российские и немецкие консультанты. «Должна произойти модернизация предприятия, запуск новой технологии. Было важно выбрать время для этого, так как потребуется остановка предприятия», - проинформировал Ян Лузин.

Он добавил, что было принято решение завершить строительство начатых домов, а те, которые только проектировались или были на стадии фундамента, заморожены. «Со всеми дольщиками проведена работа, им возвращены деньги или предложены другие квартиры», - рассказал Ян Лузин.

Руководитель ДСК отметил, что ранее на предприятии работали 880 сотрудников, 400 сотрудников удалось сохранить, в том числе, за счет перевода на другие площадки холдинга. «После модернизации рабочие места будут восстанавливаться. Я надеюсь, что мы выйдем на прежние показатели», - сказал он. Он рассчитывает, что мощности обновленного ДСК позволят работать в других регионах России. «Если получится выйти на эти рынки - число рабочих мест будет больше, чем раньше», - подчеркнул Ян Лузин.

Генеральный директор группы компаний «ЛУГ» также выразил благодарность руководству региона за постоянный диалог. «Нельзя планировать модернизацию, не понимая, на какой земле мы будем строить. Но участки предоставляются, и мы уже сверстали план работы на 3 года», - подчеркнул он.