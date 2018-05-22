Псковские боксеры стали третьими на Чемпионате СЗФО в Ухте

11:47, 23 мая 2018, ПАИ

Псковские боксеры вернулись с третьим общекомандным местом в неофициальном зачете Чемпионата СЗФО среди мужчин в Ухте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первое место заняли Дмитрий Муратов и Иван Шитиков, второе - Эльми Зиядзаде, третье - Нарек Тарвердян и Владислав Гультяев.

«Несмотря на то, что в прошлом году мы стали на СЗФО первыми, в этом повторить результат не удалось, - прокомментировал выступление подопечных тренер сборной Псковской области Вадим Голик. - Но к команде никаких претензий нет. Двух призеров мы недосчитались по объективным причинам - травмы». Он отметил «серебро» Эльми Зиядзаде, который в финале на равных боксировал с мастером спорта международного класса из Череповца Данилой Шведом. «И только решение судей оставило его на второй строчке», - уточнил тренер.

Следующий старт псковских боксёров - Спартакиада молодежи 31 мая.