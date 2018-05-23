Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны

18:01, 23 мая 2018, ПАИ

«Форум #Команда2018 - это отличная, классная идея, которая дает возможность в первую очередь молодым людям получить не только надежду, но и уверенность в том, что их идеи могут быть услышаны и поддержаны властью Псковской области», - заявила директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя прошедший первый форум проекта #Команда2018, инициированного врио губерантора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По ее словам, «такие форумы, безусловно, нужно проводить», так как творческие и инициативные псковичи с помощью советов федеральных экспертов могут реализовать свои идеи и проекты.

Зинаида Иванова также рассказала, что на этот форум ее пригласили в качестве эксперта по направлению «Культура и туризм». «Это направление было представлено максимально большим количеством участников форума, представляющих свои проекты. Нас было не менее 40 человек», - отметила она.

Директор областного колледжа искусств напомнила, что в числе участников секции «Культура и туризм» были опытные, хорошо известые работники культуры Псковской области. Например, художественный руководитель ансабля народной музыки «Сказ» имени Виталия Румянцева Константин Абабков, дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Эдуард Банько, организатор акциии «Добрый Псков» Андрей Семенов, заместитель директора по воспитательной работе Псковского филиала РМАТ Любовь Масленникова, профессор ПсковГУ, руководитель общественной организации «Псковские барды» Игорь Плохов и другие.

«Это такая когорта людей, которые имеют большой багаж реализованных социально-ориентированных проектов. Но вторую часть, не менее значительную, а по количеству и даже превосходящую, представляли собой люди молодые», - отметила Зинаида Иванова.

По ее словам, проекты, которые они представяли, были «очень интересны»: «Интернет-платформа молодых писателей и поэтов, Создание сводного оркестра русских народных инструментов, туристические проекты, связанные с подготовкой Пскова к проведению Ганзейских дней-2019, виртуальные проекты по воссозданию народного псковского костюма и костюма стран Ганзейского союза, фестиваль реконструкции «Хельга» в Выбутах. «Всех не перечесть», - добавила она.

Кроме того, она сообщила, что у нее остались самые добрые и хорошие впечатления от первого форума. «Всегда, когда приходится работать в качестве эксперта или члена жюри на подобных мероприятиях, каждый раз по-новому удивляешься и радуешься тому, как много есть в регионе ярких, инициативных, неравнодушных, творческих людей, которые готовы участвовать в подобных мероприятиях и непосредственно реализовывать свои проекты», - отметила Зинаида Иванова.

Она также выразила уверенность, что самые добрые печатления остались у всех участников форума от общения с федеральными экспертами. «Например, на нашей секции это были директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Они живо общались с участниками, давали дельные советы, поддерживали», - рассказала директор областного колледжа искусств.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.