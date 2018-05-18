Ключ на старт!

09:13, 19 мая 2018, ПАИ

Говорят, идеи витают в воздухе, и достаточно их только уловить. Всё так, но это лишь первый шаг большого пути. Затем разрозненные мысли собираются в проект с целями, инструментами, задачами. Проще говоря, идею мало подумать, её надо воплотить, да так, чтобы она принесла пользу как можно большему количеству людей. Именно для этого в апреле в Псковской области врио губернатора Михаил Ведерников объявил о старте проекта #Команда2018, призванного аккумулировать все самые интересные задумки жителей региона. Его кульминацией стал первый форум #Команды2018, прошедший в Пскове 18 мая.

В этот день в большом зале спортивно-развлекательного комплекса «Простория» собрались несколько сотен человек из разных общественных организаций, движений, объединений, клубов, которым есть что сказать и чем поделиться. Тот, кто получил приглашение на форум, автоматически вошёл в команду. Меньше чем за полтора месяца, прошедших с презентации этой инициативы, в адрес организаторов поступила 441 заявка, в числе которых — 298 проектов и 143 заявления от тех, кто пожелал стать волонтёром.

Встреча начиналась в максимально неформальной обстановке. В ожидании старта пришедшие, среди которых преобладали молодые люди, делали селфи, записывали сторис в «Инстаграм», фотографировались на фоне баннера #Команда2018. До этого они успели получить фирменные пакеты с набором участника форума: бейсболка, толстовка, майка, ручка, ежедневник. На обложке ежедневника организаторы поместили несколько мотивирующих заповедей о необходимости содержать в чистоте мысли, двор и подъезд, улыбаться прохожим, здороваться с соседями, брать ответственность, признавать ошибки, быть честным с собой и окружающими. Ещё ежедневник советовал форумчанам мечтать, быть амбициозными, реализовывать свои проекты, помогать другим идеям, не останавливаться на достигнутом, использовать свой шанс и строить лучшее будущее для Псковской области. Такой вот принцип индукции: от частного к общему, от малых дел к большой цели. Позже в своём выступлении Михаил Ведерников обратит на это особое внимание.

При регистрации каждый участник форума оставил свою фамилию на небольшой атласной ленточке. Затем эти именные ленты повязали на саженцы вишнёвых деревьев, которые участники форума высадили в сквере на пересечении Коммунальной и Западной. Так у #Команды2018 появилась своя аллея, настоящий вишнёвый сад.

Предваряя приветственные речи, модератор форума, корреспондент ГТРК «Псков» Виталий Михайлов отметил, что участие в #Команде2018 становится, своего рода, индульгенцией против чиновничьего бюрократизма и волокиты, но вместе с тем обязывает активно работать над воплощением своей идеи. Внушительной группой поддержки для участников форума стали федеральные эксперты, в число которых вошли депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко, руководитель московского кавказского клуба, кинопродюсер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, бизнес-тренер по вопросам личной эффективности, режиссёр персонального бренда Денис Исмаков.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто поверил в проект, и подробно рассказал о концепции #Команды2018. Глава региона подчеркнул, что форум «даёт прекрасные возможности для знакомства и обмена опытом людей, объединённых идеей развития области и самореализации на её территории».

«Федеральные эксперты готовы стать вашими кураторами и проводниками, давать дельные советы по реализации ваших идей, - заверил Михаил Ведерников. - Уверен, что день будет интересным и продуктивным. Мы должны решить, как будем реализовывать наши проекты. Речь не только о финансовой поддержке, но и о поддержке известных экспертов, о возможности собрать свою команду».

Михаил Ведерников особо отметил, что часть представленных идей будут включены в стратегию развития Псковской области в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и туризма. «Отдельно остановлюсь на патриотическом направлении, в которое вошли проекты «Внуки истории» и «Улицы героев». Многие ветераны благодарили нас за эту работу. Такой позитивный отзыв - наивысшая оценка», - подчеркнул глава региона.

Затем Михаил Ведерников безапелляционно заявил, что молодёжная политика в регионе требует существенной перезагрузки, и заниматься этим должны никак не чиновники в стенах администрации. В заключение глава региона напомнил, что к #Команде2018 может присоединиться любой человек, который готов работать на благо Псковской области. «Это долгосрочный и амбициозный проект, который должен на практике воплотить идею малых дел. Давайте сделаем Псковскую область регионом больших возможностей», - подытожил Михаил Ведерников уже под шум аплодисментов.

Эдуард Пичугин начал свою речь с комплимента в адрес Псковской области, заметив, что регион богат на прекрасные виды и их, пожалуй, даже больше, чем в соседней Ленобласти. Директор «Ленфильма» также анонсировал начало съёмок фильма в Пушкинских Горах. По его словам, согласие на участие в международном проекте, приуроченном к 220-летию со дня рождения Пушкина, уже дал Сергей Безруков, и теперь есть планы задействовать в процессе псковских волонтёров.

«Хочу пожелать, чтобы вы не чувствовали и не замечали никаких преград, а ваши идеи смогли качественно изменить жизнь вокруг», - добавил Эдуард Пичугин.

Шамиля Джафарова Псков, судя по всему, настроил на сентиментальный лад. «Мне здесь очень нравится. В шесть утра я встал на пробежку: город чистый, весь в тюльпанах и сирени, прекрасные набережные... Думаю, здесь живут умные и взвешенные люди. Жду-не дождусь, когда мы начнём работать вместе», - признался он.

«Меня вообще не должно было быть здесь, графики не совпадали, - прервал всеобщее умиление Сангаджи Тарбаев. - Но я всё же смог приехать буквально на несколько часов, чтобы выразить вам своё уважение. Я ведь приехал не потому что очень люблю Псков, не потому что очень привязался к области — просто не успел ещё, а потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников». В зале повисло недоуменное молчание. «Так вот я хочу пожелать, чтобы в #Команде2018 тоже появлялись личности, ради которых люди будут оставаться работать в Пскове, - изящно продолжил свою мысль Сангаджи. - Ещё я хочу, чтобы #Команда2018 стала символом прорыва в развитии вашего региона».

Гедиминас Таранда, во-первых, передал всем привет от олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова, затем сообщил, что ему нравится в Пскове, потому что «здесь не дают отдохнуть», в-третьих, добавил, что Псковская область — непаханное поле с массой возможностей, а они (эксперты) как раз не любят много болтать.

Елена Бондаренко коротко пожелала собравшимся ставить перед собой дерзкие цели, идти к ним и рассчитывать на поддержку старших товарищей #Команды2018.

На этом официальная часть завершилась, и в дело вступил Денис Исмаков, который в течение двух часов мотивировал, заряжал и разъяснял простой казалось бы тезис: успешные люди делают то, чего не делают неуспешные.

После обеда форумчане атаковали волонтёров, которые оперативно распределили их на восемь секций: волонтёрство и общественная деятельность; патриотизм; молодёжная политика и образование; экономика; культура и туризм; информационная политика; экология и сельское хозяйство; спорт и здравоохранение.

Я и ещё несколько десятков человек выбрали культурно-туристическое направление. «У нас будет два часа. По пять минут на каждого», - предупредил Гедиминас Таранда и тут же расстроился, что этого, «конечно, очень мало». Времени, действительно, не хватило. Участникам секции удалось презентовать экспертам порядка 20 проектов, хотя на самом деле их было больше 40.

Первым стал колоритный бородач Василий Мизгирёв с проектом «Исторический парк «Былины древнего Пскова». Автор идеи предложил организовать в Выбутах интерактивный парк для отдыха и развлечений, проведения военно-исторических фестивалей и народных гуляний.

«Мы проект вытягиваем сами, не рассчитываем ни на чью помощь. Нам только нужно разрешение, потому что археологи, например, недовольны нашей задумкой», - заявил Василий.

«Для развития вашего городка необходимо продумать жильё для туристов, плюс туалеты, кормёжка… Иначе придётся отлавливать гостей по кустам. Ставьте стражей, как в настоящем городе», - посоветовал Гедиминас Таранда. Василий Мизгирёв заверил, что на фестивале «Хельга», который он организует, все эти механизмы уже работают, поэтому в новом проекте таких проблем не возникнет.

Нина Витковская представила сразу две инициативы, одна из которых касалась создания открытого регионального молодёжного оркестра русских народных инструментов.

«Для таких коллективов нужны фестивали-традиционные праздники, где подобный оркестр мог бы выступить, - резонно заметил Таранда. - Кооперируйтесь вот с реконструкторами. Какая же историческая реконструкция без музыки». Подумав, он добавил, что на Пушкинский праздник поэзии 2 июня ему как раз требуются балалаечники и гусляры. Нина Витковская замешкалась, и инициативу тут же перехватил руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков: «А мы готовы!» Так Таранда нашёл балалаечников.

Марина Карпова представила проект, призванный познакомить гостей Ганзы с псковским народным костюмом. Гедиминас Таранда предложил сделать это, не дожидаясь 2019 года. «Сколько костюмов в коллекции? 2 июня вы готовы их представить?» Получив утвердительный ответ, худрук Пушкинского фестиваля тут же пригласил участников проекта на поляну в Михайловское.

Редактор литературного интернет-альманаха «Известь» Дина Дабришюте попросила экспертов помочь с информационной поддержкой проекта про молодых авторов. «Нам также нужны специалисты, которые сделают сайт и те, кто напечатает нашу книгу», - добавила она, отметив, что одним интернетом планы лириков не ограничиваются.

«Сделайте регулярные литературные вечера на набережной. Принесите колонки, чай в термосе, читайте стихи и рассказывайте людям о том, что это «Известь». Так о вас узнают», - посоветовал простой, но действенный метод Гедиминас Таранда.

В этот день экспертам презентовали даже экзотический для Пскова молодёжный клуб корейской культуры, который страдает от отсутствия помещения и курсов по изучению восточных языков.

«Россия всё теснее сотрудничает с восточными странами, а специалистов, которые, например, знают китайский не хватает уже сейчас», - дальновидно заметила девушка, презентующая проект.

«Завтра же я вылетаю в Китай!» - тут же отреагировал Таранда. По аудитории прокатился смешок. «Нет, это не шутка. У меня правда вылет в семь часов. Буду встречаться с представителями культуры в городе Чэнду. Я вам помогу, проведу переговоры, у меня есть прямые контакты с Китаем. В общем задача ясна — отправляйте меня послом в Китай», - обрадовал псковских любителей Востока Гедиминас Таранда.

Без пяти минут профессиональный режиссёр Григорий Иванников рассказал, что хочет снимать ролики и фильмы о Псковской области, но ему не хватает команды и оборудования.

«На какого зрителя вы рассчитываете? Интернет или ТВ?», - оживился второй куратор направления Эдуард Пичугин. «Это и ТВ, и соцсети», - неуверенно ответил молодой человек.

«Берите фотоаппарат и идите снимать, - упростил задачу Эдард Пичугин. - Не надо гнаться за спецэффектами, главное иметь оригинальный сценарий и идею. Дайте мне свой сценарий. Все, кто хочет что-то снимать, пожалуйста, есть фестиваль «Начало», который курирует «Ленфильм». Участвуйте! Ребята, которые начинали со съёмки на телефон, сейчас уже получают призы на международных фестивалях».

Татьяна Мусатова из Печорского района предложила организовывать речные прогулки по изборской долине на лодках-долблёнках. Для этого есть всё, не хватает только причала.

«Круто! - восхитился долблёнками Таранда. - Под Москвой есть деревня, где делают такие лодки. Предлагаю вам приехать 2 июня в Пушкинские Горы, я вас познакомлю с этими ребятами. Они занимаются этноспортом, с ними можно организовать гонки на долблёнках. Такие соревнования привлекут туристов. Ищите с кем объединиться, пригласите реконструкторов, там крепкие мужики. Вот пусть построят вам причал».

Анна Ремова из информационно-туристического центра презентовала проект по разработке аудиогидов для достопримечательностей Пскова и пригородов. По её словам, не хватает лишь людей, которые могли бы наговорить нужный текст. Гедиминас Таранда предложил подключить связи и привлечь к записи, например, известных актёров. Позже уже на совещании по Ганзейским дням о необходимости подготовить аудиогиды на разных языках упомянул и Михаил Ведерников.

Время подходило к концу, желающие выступить занимали очередь вдоль стены, нервничали и очень хотели уложиться в отведённые минуты, но регламент был неумолим, поэтому секцию всё же пришлось свернуть и отправиться на подведение итогов форума.

К этому времени Михаил Ведерников, которому удалось побывать практически на всех секциях, уже сменил деловой костюм на красную толстовку с символикой #Команды2018 и искренне радовался тому, что в его команде собрались настоящие реалисты. «Все проекты живые, земные и реализуемые. Важно, что вы друг с другом и мы с вами начали общаться. Я считаю, что возможность вступить в команду должна быть постоянной, но сначала надо поработать с имеющимися проектами».

По словам главы региона, участники команды должны понимать: часть проектов получат финансовую поддержку со стороны администрации, часть поможет воплотить социально ответственный бизнес, другие могут рассчитывать на президентские гранты и гранты Росмолодёжи. В связи с этим Михаил Ведерников предложил руководителю общественной организации «Вечевой орден» Ольге Родине организовать в Псковской области что-то вроде школы грантов, где можно было бы получить консультацию и помощь в составлении грантовых заявок для привлечения ресурсов извне.

«Хочется получить искреннюю обратную реакцию: что у нас получилось, что не получилось. Мы, конечно, должны продолжать работу не только в рамках #Команды2018. Эксперты ведь тоже не могут каждую неделю приезжать», - продолжил Михаил Ведерников. «Я могу!» - не согласился Таранда. «Ты и не уезжаешь», - пошутил Михаил Ведерников.

«Главное, что сегодня произошло - мы все поверили в то, что наши проекты реализуемы, - вступил в диалог один из форумчан. - Сначала люди робко начинали рассказывать о своих идеях, а когда слышали слова поддержки, понимали, что им помогут».

Учительница из Опухликовской школы призналась, что не зря приехала из Невельского района и была рада увидеть людей с горящими глазами. «Я очень рада, что попала на этот проект. У нас есть энергия и опыт, а у вас — инициативы и желание решать проблемы. Я сегодня столько интересного услышала!» - восхитилась педагог.

«Спасибо, что мы все нашли друг друга на этом форуме», - скромно поблагодарил организаторов пыталовский краевед.

Подводя итоги работы на форуме, Елена Бондаренко честно призналась в скептицизме: «У меня было ощущение, что 90% проектов будут написаны за 2-3 дня до форума или списаны, но я была удивлена, что все проекты были качественными и с привязкой к области. Большинство людей ничего не просили: были только просьбы организовать мастер-классы, привезти экспертов... Могу сказать, что проект удался и у него большое будущее».

«То, что мы увидели — потрясающе. Многие ничего не просили, денег практически не просили — вот что значит культурная секция», - пошутил Гедиминас Таранда и тут же посерьезнев добавил, что связь экспертов с участниками команды не должна прерываться даже после их отъезда. Для этого федеральные гости предложили выбрать от каждого направления одного или нескольких человек, которые бы в ежедневном режиме держали связь с экспертами.

«Это только начало нашей работы», - заверил Шамиль Джафаров.

«Всем огромное спасибо! - не скрывая эмоций поблагодарил свою команду Михаил Ведерников. - Моя работа заключается в том, чтобы отдавать себя, но сегодня я зарядился вашей энергией. Уверен, у нас всё получится. Главное, что у вас есть желание и настрой. Давайте сделаем всё, чтобы наш регион заиграл и стал, наконец, конкурентоспособным. Работаем!»