Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном молодежном форуме «Ладога 2018»

14:04, 23 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 23 мая, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в работе 10-го межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Сегодня один из ключевых дней — «День регионов» — в рамках которого традиционно у молодых активистов есть возможность пообщаться с руководителями своих регионов и представить свои проекты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В работе 10-го окружного форума задействованы порядка тысячи молодых лидеров из нескольких десятков регионов страны. Псковскую область представляют 23 молодых активиста: представители общественных организаций и студенты Псковского государственного университета, Псковского филиала Академии права и управления федеральной службы исполнения наказаний, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Возглавляет делегацию председатель Псковского областного отделения «Российского Союза молодежи» Алена Иванова.

Перед торжественной церемонией открытия форума Михаил Ведерников и главы других регионов прошли по ярмарке ремесел, которую организовали сами участники форума. Псковские ребята рассказывали гостям о технике плетения гобеленов и поясов. Также они поделились с врио главы региона своими впечатлениями от первых дней работы форума.

Они отметили насыщенную образовательную программу, которая в этом году включает сразу несколько направлений: «Добровольчество», «Молодые профессионалы», «Молодежные сообщества» и «Займись делом». Ребята ежедневно участвуют в различных тренингах, интеллектуальных играх, мастер-классах и дебатах, перенимают опыт экспертов и обмениваются мнениями с коллегами.

Также в течение двух дней на форуме работала приемная президента Российской Федерации. На основании заявлений, оставленных молодыми людьми, во второй половине дня состоится панельная дискуссия, где ребята смогут задать интересующие их вопросы руководителям регионов.

На церемонии открытия от имени полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова участников и гостей «Ладоги» поприветствовала его заместитель Любовь Совершаева. «Каждый год я с большим удовольствием приезжаю на форум. Эта неделя проходит быстро и интересно, но подготовить этот замечательный праздник очень сложно. Мы каждый раз нервничаем, переживаем, пытаемся найти новые креативные решения, чтобы вам здесь было интересно», — сказала она.

Напомним, что молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится с 2009 года для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, укрепления социальных связей между молодежью СЗФО и других субъектов РФ. За годы своей работы он показал себя как одна из самых эффективных площадок взаимодействия молодежи, органов власти и общественных организаций.

Главная цель форума — привлечь активных молодых людей к решению наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических задач регионов и России в целом, оказать содействие молодежи в повышении компетенции и уровня профессиональных навыков посредством образования и укрепления социальных связей для успешной социализации и эффективной самореализации.

Форум проходит с 21 по 26 мая на базе пансионата «Восток-6» Ленинградской области. Организаторы мероприятия — Росмолодежь, Правительство Ленинградской области при поддержке полномочного представительства Президента РФ в СЗФО.