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Общество

Александр Голышев: Первый форум проекта #Команда2018 вычленил точки роста социокультурного проектирования

«Форум вычленил точки роста социокультурного проектирования», – рассказал корреспонденту Псковского агентства информации председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев о прошедшем 18 мая в Пскове первом форуме проекта #Команда2018, инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым.

«Теперь люди, которые загорелись этими идеями, уже должны составить более четкий проект, позволяющий его реализовывать, – отметил он. – И не сомневаюсь, что жизнь области будет просвечена очень интересными и яркими идеями, которые предлагаются общественностью».

Также Александр Голышев рассказал, что на его секции форума – «Патриотизм» – было рассмотрено порядка 18 проектов: «Темы очень хорошие, они связаны с патриотическим воспитанием, сохранением памяти о Великой Отечественной войне, – это и «Книга памяти военных летчиков», и сохранение воинских захоронений, поисковые работы».

«Буквально каждое предложение содержит в себе и гражданское звучание, и гражданскую ответственность, и при большом нормальном подходе он превратится в очень серьезный проект, который поможет псковичам осознать свою роль, и воспитывать людей, которые достойны носить память о своем государстве», – заключил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Напомним, проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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