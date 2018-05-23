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Общество

Власти Пскова оперативно починили провал в брусчатке после поста в Instagram и вмешательства врио губернатора

Власти Пскова починили провал в брусчатке на Золотой набережной после проблемного поста горожанки Александры Лебедевой в соцсети Instagram и вмешательства врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«На фотографии относительно новый, нежно любимый нами парк возле Золотой набережной. Я бы хотела обратить внимание ваше внимание @sonata_pskov @tsetserskiii @pskovgorod.ru @m.v_007 на разрушающееся покрытие дорожки. Дети то ладно, упали, забыли, побежали дальше. Но грядёт Ганза, а эта часть города - одна из визитных карточек нашего прекрасного города. Там проходит огромное количество туристов. Клянусь. Гуляю там ежедневно уже как 2 года и 1 месяц. Будет обидно, если дыра пойдёт дальше. Давайте всеобщими усилиями ее заделаем? Готова помочь P.S. Возможно, на фото это не видно, но дыра так весьма большая», - написала псковичка утром 22 мая.

Фото из социальной сети

«Александр Николаевич, надеюсь, на это обратили внимание не только жители города?» - незамедлительно отреагировал глава региона, отметив в комментарии сити-менеджера Пскова.

Уже на следующее утро она разместила новый пост: с фотографиями хода и результата ремонтных работ и комментарием: «Доброе утро, друзья. Я просто оставлю это здесь. За 1 день. ОДИН. Аплодирую стоя и снова верю в адекватность чиновников. Спасибо врио губернатора Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову».

Фото из социальной сети

Фото из социальной сети

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