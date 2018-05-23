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Соцсфера

Медицинская помощь для юных псковичей стала доступнее

Сегодня, 23 мая, в Пскове, в медицинском центре «Лидер» на улице Советской, состоялось торжественное открытие нового отделения - педиатрического. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали представители областной и городской власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Сотрудников центра поприветствовала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова: «С открытием данного отделения качественная медицинская помощь стала еще более доступной для маленьких жителей нашего города. Здесь созданы все условия для того, чтобы поднять на новый, более высокий уровень оказание всесторонней помощи детям и подросткам». Ольга Федорова пожелала процветания центру, покорения новых горизонтов, успехов и вручила директору медицинского центра символичный подарок.

Гостям провели экскурсию по помещению медицинского центра. Все кабинеты оборудованы по последнему слову техники. И уже с завтрашнего дня медицинский персонал центра готов оказывать медицинскую помощь.

Отметим, лечебное учреждение входит в группу компаний, которые специализируется на предоставлении медицинских услуг населению по правилу «одного окна». В центре имеется современный аппарат ультразвуковой диагностики, гинекологический кабинет, кабинет терапевта, офтальмолога, хирурга, стоматолога, оториноларинголога, дерматовенеролог, психиатра, лаборатория, в которой можно пройти все виды исследований.

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