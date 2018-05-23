Владимир Путин назначил Дмитрия Рогозина гендиректором Роскосмоса

23:15, 24 мая 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина гендиректором Роскосмоса, сообщается на сайте Кремля.

Ещё до подписания указа на встрече с главой государства Дмитрий Рогозин заявил, что постарается «сделать всё возможное и необходимое, чтобы оправдать доверие».

Напомним, что Дмитрий Рогозин ранее занимал пост вице-премьера, курируя военно-промышленный комплекс и космическую промышленность, а также был председателем наблюдательного совета Роскосмоса. В состав нового правительства, сформированного 18 мая, он не вошел.