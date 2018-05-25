Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018

11:51, 25 мая 2018, ПАИ

Проект «ТОС-2018. От развития территорий к комфортной жизни» представил председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов в рамках первого форума масштабного проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018. «Мой проект полностью посвящен развитию общественного самоуправления Псковской области», – рассказал автор корреспонденту Псковского агентства информации.

«У нас по уму территориальное общественное управление не развито, а возможность и желание граждан для этого есть, – отметил Алексей Кириллов. – Благодаря #Команде2018 это можно реализовать, а без проекта врио губернатора мы бы не справились».

«Мы делаем упор на том, что необходимы просветительские мероприятия для граждан, которые хотят больше принимать участие в местном самоуправлении, но не знают, в каких формах это организуется, – отметил он. – Также мы хотим донести идею, что самоорганизация начинается с малого. Необязательно сразу «строить дороги». Небольшие кружки, организацию досуга молодежи и мероприятия даже областного масштаба можно проводить своими силами. Для этого мы предлагаем в рамках проекта реализовывать ежедневные мероприятия, где люди могли бы обсуждать перспективы развития и обмениваться опытом».

Подробнее о проекте Алексея Кириллова «ТОС-2018. От развития территорий к комфортной жизни» можно узнать на сайте #Команды2018.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.