Портал с информацией о доступности объектов для инвалидов хочет создать Владимир Петров в рамках #Команды2018

13:30, 25 мая 2018, ПАИ

Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области представил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимир Петров в рамках первого форума масштабного проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018. «Целевая аудитория проекта – люди с ограниченными возможностями здоровья и представители маломобильных групп населения. Суть проекта в том, чтобы предоставить этим людям информацию о доступности тех или иных объектов Псковской области», – рассказал автор корреспонденту Псковского агентства информации.

По словам Владимира Петрова, идея проекта в том, чтобы маломобильный человек прежде чем посетить определенный объект, смог сначала проверить его доступность на специальном ресурсе, убедиться в степени доступности, спланировать свой маршрут, выбрать наиболее доступный транспорт.

«Эта информация поможет человеку ориентироваться в пространстве и в возможности посещения, улучшения доступности. Мы планируем задействовать в реализации проекта людей с ограниченными возможностями здоровья. Это привлечет внимание власти, покажет болевые точки», - заключил Владимир Петров.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.