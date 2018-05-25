0
18:05
Александр Котов поздравил псковских пограничников со 100-летним юбилеем образования службы
17:45
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» пройдет 5-10 июня в Пушкинских Горах
16:54
Путин назвал Псковскую область в числе регионов, совершивших рывок в Национальном инвестиционном рейтинге
15:51
Автосалон «Псков-Лада» признан лучшим дилером Северо-Западного федерального округа
14:48
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
13:56
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
13:54
Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Еще новости
Общество

Портал с информацией о доступности объектов для инвалидов хочет создать Владимир Петров в рамках #Команды2018

Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области представил член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимир Петров в рамках первого форума масштабного проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018. «Целевая аудитория проекта – люди с ограниченными возможностями здоровья и представители маломобильных групп населения. Суть проекта в том, чтобы предоставить этим людям информацию о доступности тех или иных объектов Псковской области», – рассказал автор корреспонденту Псковского агентства информации.

По словам Владимира Петрова, идея проекта в том, чтобы  маломобильный человек прежде чем посетить определенный объект, смог сначала проверить его доступность на специальном ресурсе, убедиться в степени доступности, спланировать свой маршрут, выбрать наиболее доступный транспорт.

«Эта информация поможет человеку ориентироваться в пространстве и в возможности посещения, улучшения доступности. Мы планируем задействовать в реализации проекта людей с ограниченными возможностями здоровья. Это привлечет внимание власти, покажет болевые точки», - заключил Владимир Петров.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Документальный фильм об актуальности мусороперерабатывающих заводов собирается снять Иван Лопаев в рамках #Команды2018 Иван Лопаев: На форуме #Команда2018 было достаточно важных проектов, которые реально реализовать в Псковской области Владимир Петров: Форум #Команда2018 - отличная возможность коммуникации с активными людьми Развить общественное самоуправление намерен Алексей Кириллов в рамках #Команды2018 Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно! Денис Матвеев: Первый форум #Команды2018 объединил неравнодушных людей Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018 Опубликовано расписание финальных игр Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области Зинаида Иванова: Форум #Команда2018 дал псковичам уверенность, что их идеи могут быть услышаны Татьяна Светенко о форуме #Команда2018: Такие проекты помогут «зацепить» молодежь в регионе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Котов поздравил псковских пограничников со 100-летним юбилеем образования службы
25 мая 2018
Александр Котов поздравил псковских пограничников со 100-летним юбилеем образования службы
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» пройдет 5-10 июня в Пушкинских Горах
25 мая 2018
Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское-2018» пройдет 5-10 июня в Пушкинских Горах
Путин назвал Псковскую область в числе регионов, совершивших рывок в Национальном инвестиционном рейтинге
25 мая 2018
Путин назвал Псковскую область в числе регионов, совершивших рывок в Национальном инвестиционном рейтинге 1
Автосалон «Псков-Лада» признан лучшим дилером Северо-Западного федерального округа
25 мая 2018
Автосалон «Псков-Лада» признан лучшим дилером Северо-Западного федерального округа
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
25 мая 2018
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
25 мая 2018
Михаил Ведерников подписал на ПМЭФ первое соглашение по развитию межрегиональной кооперации
Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
25 мая 2018
Опубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Портал с информацией о доступности объектов для инвалидов хочет создать Владимир Петров в рамках #Команды2018
25 мая 2018
Портал с информацией о доступности объектов для инвалидов хочет создать Владимир Петров в рамках #Команды2018

Идет загрузка...