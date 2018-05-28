Копию судна ганзейских купцов планируют построить ученики тямшанской гимназии в рамках проекта #Команда2018

15:00, 28 мая 2018, ПАИ

Проект «Лодка» представила учитель физики и информатики Тямшанской гимназии Псковского района Наталья Яникова в рамках первого форума проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018. «Мы хотим сделать это для того, чтобы каждый мог почувствовать себя ганзейским купцом или викингом. Лодка будет снабжена двигателем на дизельном топливе. На ней можно будет ходить до Талабских островов. Это 3-4 часа интересной водной экскурсии, мастер-классы на острове, интерактивные программы, местная псковская кухня, рыбалка и приготовление ухи. Здесь возможны разные программы туров, на разные категории, по возрасту и платежеспособности», – рассказала автор проекта корреспонденту Псковского агентства информации.

По словам Натальи Яниковой, идея проекта принадлежит ученикам 10 класса Тямшанской гимназии. С ним они уже выступали на региональном этапе Чемпионата WorldSkills Russia Молодые профессионалы в компетенции «Предпринимательство. Юниоры». Как отметила автор, главная цель проекта - украсить Псков и оживить этнотуризм, объединить ресурсы, имеющиеся в туристической сфере, в регионе и в Пскове.

«Мы уже нашли псковского инвестора, который готов помочь нам запустить этот проект. Нам, конечно, необходима поддержка от областной администрации в том плане, что здесь будет очень много операций с лицензированием деятельности, с тем, чтобы нам разрешили стоянку лодки в центре Пскова. Нам также нужны будут волонтеры для распространения информации о проекте», - заключила Наталья Яникова.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.