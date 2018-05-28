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Спорт

Областной этап летнего фестиваля ГТО стартует в Пушкинских Горах 19 июня

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций пройдет в Псковской области в июне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

I этап (муниципальный) проводится до 1 июня в муниципальных образованиях, II этап (региональный) состоится 19-21 июня в поселке Пушкинские Горы. Всероссийский этап фестиваля запланирован с 17 октября по 8 ноября в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» в Крыму.

Спортивная программа областного этапа фестиваля состоит из испытаний комплекса ГТО, а также тестирования уровня знаний в области физической культуры и спорта.

По итогам проведения состязаний будут отобраны кандидаты в сборную команду Псковской области для участия в финале фестиваля (обязательное условие - наличие золотого знака отличия комплекса ГТО). Для кандидатов в сборную команду будет дополнительно организовано тестирование по плаванию.

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