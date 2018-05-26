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Политика

Правительство РФ может увеличить НДС до 20%

Правительство РФ обсуждает повышение НДС с 18% до 20%, что может принести бюджету около двух триллионов рублей за шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Отмечается, что такая инициатива обсуждается для того, чтобы выполнить новый майский указ Владимира Путина. Всего для выполнения нового майского указа главы государства не хватает восьми триллионов рублей.

Одновременно может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%. Еще около двух триллионов даст бюджету уже анонсированное повышение пенсионного возраста.

Остальные четыре триллиона принесут уже объявленные меры. Для финансирования инфраструктуры государство займет три триллиона рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Еще триллион принесет реформа налогообложения нефтяной отрасли — обнуление экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Впрочем, часть решений еще могут пересмотреть, так как они не являются окончательными.

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