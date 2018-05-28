Александр Братчиков: В первую очередь Пскову нужен брендбук

19:08, 28 мая 2018, ПАИ

«В первую очередь городу нужен брендбук. В него надо внести, в том числе, внешний вид зданий, высоту поребриков», – заявил сегодня, 28 мая, на посвященном проблемам развития Пскова совещании в администрации региона сити-менеджер областного центра Александр Братчиков. По его мнению, к разработке брендбука надо привлекать ПсковГУ.

«Есть проблема культуры потребления благоустроенных объектов. Люди не ценят - разбивают фонари, ломают скамейки. Должна быть пропаганда культуры потребления услуг, мы должны научить этому людей», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что в городе не все земли размежеваны. «Плюс охранные зоны и тут уже сложности с развитием этой территории», - добавил он. Глава города посетовал, что «играет свою роль нищета, в том числе областного бюджета». «Нужен срочный пересмотр доходной части бюджетов», - уверен глава Пскова.

«Деньги из федерального центра по городской среде большие, но не настолько, чтобы чувствовать себя комфортно. В этом году мы по программе получили 49 млн рублей, на это не очень с пространством поиграешь», - добавил Иван Цецерский. «И небольшие деньги надо правильно использовать», - прокомментировал это врио губернатора Михаил Ведерников.