Движение скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Псков - Петербург начнется с 4 августа

12:59, 27 июля 2018, ПАИ

С 4 августа холдингом «РЖД» будет организовано движение поездов «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Поезда «Ласточка» №809/810 будут курсировать ежедневно в исполнении «Премиум» 5-вагонными составами начиная с 4 августа – из Санкт-Петербурга и с 5 августа – из Пскова.

Напомним, впервые о намерении региональных властей добиться запуска скоростного поезда по между Псковом и Санкт-Петербургом врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил в декабре 2017 года. «Появление «Ласточки» сократило бы вдвое время пути до Пскова из Санкт-Петербурга. Это очень удобный вид всесезонного транспорта, который сразу повысит нашу привлекательность среди столичных жителей и гостей», - отметил глава региона.

Из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывая в Псков – в 10:25 того же дня. Из Пскова поезд «Ласточка» № 810 будет отправляться в 6:00, прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 9:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время пути следования поезда – 3 часа 30 минут.

В поезде пассажирам будет предложено 3 класса обслуживания – бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажа билетов открыта.

Отметим, что до конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении будут действовать специальные фиксированные тарифы: базовый класс – 360 рублей, экономический класс – 432 рубля, бизнес-класс – 1483 рубля 80 копеек. С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.

Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Псковом курсирует один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью – 1 раз в неделю. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут.