Михаил Ведерников предложил вариант модернизации системы профобразования в Псковской области

14:29, 30 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 июля, в ходе пресс-конференции в Великих Луках заявил о необходимости модернизации системы профессионального образования региона.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава области отметил, что необходимо развивать профессиональную подготовку по востребованным специальностям ещё со школы. При этом направления подготовки, которые будут актуальны на рынке труда в будущем, должны определять органы муниципальной и государственной власти совместно с предприятиями.

Михаил Ведерников сообщил, что уже подписаны несколько соглашений для решения этих задач, и добавил, что в перспективе областные власти могли бы предусмотреть систему налоговых льгот для организаций, которые занимаются профессиональной подготовкой по востребованным в регионе специальностям.