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Виктор Остренко: Большое количество людей приходит в общественную приемную Михаила Ведерникова со словами поддержки и благодарности

В общественную приемную кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приходит большое количество людей просто со словами поддержки и благодарности. Об этом заявил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель общественного штаба Михаила Ведерникова Виктор Остренко в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 31 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Остренко напомнил, что общественный штаб является элементом в том числе и избирательной кампании. «Попытка создания такой открытой общественной площадки не нова, но сегодня она включает в себя важные направления, которые помогают выстраивать коммуникацию с людьми, проживающими в регионе», - отметил он.

Руководитель общественного штаба рассказал, что в общественную приемную приезжают люди, которые «идеи делают реальностью». «Два человека работают в приемной, люди могут зайти, пообщаться, получить информацию», - добавил он.

По его словам, по инициативе активистов #Команды2018 формируются проекты, которые будут проходить в рамках общественного штаба. В качестве примера он привел проект Ольги Кутузовой «Звонкие сердца».

Виктор Остренко также напомнил, что 28 июля в приемной прошла встреча участников #Команда2018 с актером Гошей Куценко. «Пригласили тех ребят, которые видят реализацию своих проектов не только в социальной сфере, но и культурной направленности, чтобы их в уникальной атмосфере можно было бы обсудить», - отметил он и добавил, что таким образом «создается команда единомышленников».

Отметим, что общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области Михаила Ведерникова находится по адресу: Октябрьский проспект, 11. С понедельника по пятницу она будет работать с 11:00 до 20:00, в субботу - с 10:00 до 15:00. Воскресенье - выходной.

Напомним, в качестве кандидатов на выборах губернатора Псковской области зарегистрированы 5 человек: врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), предприниматель Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит - Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

Выборы губернатора Псковской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.

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