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Общество

Рейды по детским игровым площадкам Пскова проводит команда «Молодежки ОНФ»

Команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области присоединилась к всероссийской акции «Безопасность детства». Мероприятие направлено на профилактику чрезвычайных ситуаций во время школьных каникул в местах отдыха и досуга детей. В ходе рейда в Пскове представители Общероссийского народного фронта совместно с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой осмотрели детские игровые площадки в двух парках и на набережной реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В Детском парке Пскова участники рейда обратили внимание на безопасность эксплуатации не только стационарных игровых комплексов и аттракционов, но и на нестационарные объекты – надувные батуты, горки, гимнастические аттракционы. «Наше внимание привлек бассейн с надувными шарами. Владелец не озадачивается тем, чтобы регулярно менять воду, вода в нем грязная с неприятным запахом, и данная ситуация угрожает здоровью детей, особенно сейчас, когда на улице жаркая погода и водный аттракцион пользуется популярностью у отдыхающих», – отметила участник псковской команды «Молодежки ОНФ» Ангелина Михайлова.

Общественники также осмотрели детскую площадку в Летнем саду, где установлены стационарные и мобильные игровые объекты. Внимание проверяющих привлекло состояние участка кровли объекта культурного наследия – крепостной стены, примыкающего к зоне отдыха. «Часть кровли разрушилась и ее фрагменты опасно нависают над пешеходной дорожкой, где установлена скамейка для отдыха. Данную опасную зону необходимо оградить», – пояснила Михайлова.

Небольшая детская площадка на набережной реки Великой нареканий, связанных с безопасностью детей, не вызвала. «По итогам прошедшего рейда мы можем отметить, что игровые комплексы на проверенных объектах находятся в удовлетворительном состоянии, однако прилегающая к ним инфраструктура требует принятия мер по обеспечению безопасности детей. В Летнем саду травмоопасны полуразрушенные ступеньки с выбоинами, покрытые плитами, а в Детском парке – лестница с раскрошившимися бордюрами», – отметила Михайлова.

Выявленные нарушения фиксировались уполномоченным по правам ребенка в Псковской области для последующей передачи лицам, ответственным за содержание осмотренных территорий.

Общественники продолжат проведение мониторинга состояния детских игровых площадок, установленных на общественных и дворовых территориях в муниципалитетах региона, на предмет безопасности. По итогам мониторинга будут подготовлены обращения в органы исполнительной власти о принятии необходимых мер по выявленным нарушениям. Также представители псковской команды «Молодежки ОНФ» примут участие в региональной горячей линии по вопросам состояния детских площадок и игровых комплексов, которую в начале августа проведет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Напомним, всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации и «Молодежкой ОНФ», проходит по всей стране.

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