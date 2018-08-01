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Общество

По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс».  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день она составляет 9 млн 600 тыс. рублей.

«Согласно графику, возникшая двухнедельная задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в первых числах августа», – сообщил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.

Далее, по его словам, будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами.

 

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