По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»

19:37, 01 августа 2018, ПАИ

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составлен график погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками государственного предприятии региона «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на сегодняшний день она составляет 9 млн 600 тыс. рублей.

«Согласно графику, возникшая двухнедельная задолженность по заработной плате будет погашена в полном объеме в первых числах августа», – сообщил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.

Далее, по его словам, будет осуществляться контроль за текущими авансовыми и зарплатными платежами в соответствии с установленными коллективным договором датами.