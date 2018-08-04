Вице-президент Лиги ACB KickBoxing рассказал о рождении идеи фестиваля «Земля великих побед»

12:43, 04 августа 2018, ПАИ

Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KickBoxing Артем Левин сегодня, 4 августа, после процедуры взвешивания участников предстоящего турнира по кикбоксингу в рамках фестиваля «Земля великих побед» рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, как родилась идея мероприятия.

«Сама идея [проведения в Пскове большого детско-юношеского фестиваля единоборств с мастер-классами и показательными выступлениями профессиональных спортсменов] произошла из моего прошлого визита в Псков, когда я в декабре приезжал с мастер-классом. Я к своему стыду не знал многих исторических особенностей Псковской области. А тогда узнал — и захотелось вернуться, — отметил Левин. — А впоследствии, когда я стал вице-президентом Лиги ACB, появилась идея прошагать с промоушеном по всей России — начиная от западных границ, и заканчивая Владивостоком или Сахалином. И тут сразу вспомнились буквы, которые у вас на набережной: «Россия начинается здесь», вспомнил, что на протяжении многих веков западные границы Псков держал на замке, охранял: много инородных захватчиков приходило, над ними здесь были одержаны победы, взять то же Чудское озеро, где состоялось Ледовое побоище. Отсюда и родилось название — «Земля великих побед». Пообщались с руководством ACB, они с воодушевлением приняли мою идею — и вот мы здесь».

Он также пожелал удачи в завтрашнем турнире руководителю федерации тайского бокса Псковской области Алексею Близневу. Артем Левин отметил, что знает его ещё по выступлениям на ринге: «Конечно, мы знаком, мы выступали в одно время, но тогда он выступал за сборную Белоруссии, он является чемпионом мира, чемпионом Европы, мы несколько раз встречались на соревнованиях. Сейчас он возглавляет федерацию тайского бокса Псковской области, поэтому на нем лежит огромный груз ответственности — ему нужно показать себя и отставивать честь федерации».

Напомним, что детско-юношеский фестиваль по единоборствам «Земля Великих Побед», посвященный памяти Героя России А. В. Лебедя, пройдет в Пскове 5 августа. В нём примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

5 августа в 13:00 в СК «Олимп» в Пскове выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников фестиваля мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом дворце в 16:00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19:00. На ринг выйдут один из самым титулованных борцов вольного стиля, многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джонатан Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».