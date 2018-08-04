Ведерников обсудил с гендиректором «РЖД» Белозеровым дальнейшее развитие железнодорожного сообщения в регионе

13:30, 04 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 4 августа, после торжественной встречи на псковском вокзале прибывшего из Санкт-Петербурга первого скоростного поезда «Ласточка», который будет ежедневно курсировать по этому маршруту, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил дальнейшие пути развития железнодорожного сообщения в регионе с гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, в связи с запуском скоростного электропоезда «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом речь, в частности, шла о модернизации железнодорожной инфраструктуры в регионе. Это позволит в будущем не только расширить маршрутную сетку курсирования «Ласточки» по территории Псковской области. По предложению Михаила Ведерникова в случае востребованности скоростного поезда «Псков — Санкт-Петербург» и обратно Олег Белозеров выразил готовность обсудить увеличение количества поездов и сократить время состава в пути.

Еще один вопрос касался двустороннего взаимодействия с целью развития туристического потенциала региона. Михаил Ведерников предложил РЖД совместно проработать возможность создания специальных железнодорожных туров в Псковскую область для гостей из других регионов.

Также речь шла о реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве в части создания транспортно-логистического хаба на базе ОЭЗ «Моглино». Врио Губернатора сообщил гендиректору РЖД, что на сегодняшний день проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования прошел процедуру согласования.