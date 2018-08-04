Псковский депутат-колясочник проверил доступность «Ласточки» для инвалидов (ФОТО)

16:02, 04 августа 2018, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, инвалид-колясочник Федор Постнов сегодня, 4 августа, проверил первый прибывший в Псков из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» на доступность для маломобильных групп граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

«С сегодняшнего дня введен новый поезд «Ласточка» с тремя остановками до Питера: Струги Красные, Луга и Гатчина. Очень удобное расписание, комфортабельные вагоны трех классов. Торжественно встречали поезд не только псковичи, но и врио губернатора области Михаил Ведерников и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, благодаря которым состоялось это знаменательное событие. Инвалид-колясочник Федор Постнов протестировал доступность поездки для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Что ж, доброе дело состоялось. Хорошего пути всем пассажирам. Это удобство увеличит поток туристов из Санкт-Петербурга в Псков», — написал глава Пскова.