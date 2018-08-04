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Артем Левин провел мастер-класс по тайскому боксу для детей в Великих Луках

Заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KickBoxing Артем Левин сегодня, 4 августа, посетил Великие Луки и провел в новом спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» мастер-класс для юных спортсменов и рассказал, что приехал по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова, так как присоединился к проекту «Команда2018».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, титулованного спортсмена представил 10-летний ринганонсер Богдан Ивашнев из Тольятти, который завтра, 5 августа, будет анонсировать детские бои на фестивале «Земля великих побед» в Пскове. Напомним, сегодня видео с этим мальчиком прислали в «Народную ленту» ПАИ.

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