Выдающиеся российские спортсмены поздравили псковичей с проведением фестиваля «Земля великих побед»

13:18, 05 августа 2018, ПАИ

В СК «Олимп» в Пскове сегодня, 5 августа, состоялось открытие детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля великих побед». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, после приветственного слова врио губернатора Михаила Ведерникова к гостям и участникам фестиваля обратились почетные гости — титулованные российские спортсмены.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин пожелал участникам «показать всю красоту и драму видов споров, которые вы представляете».

«Насколько вы сегодня себя покажете, настолько к вам придут на следующие соревнования», — добавил он, пожелал всем успеха и добавил, что полученные в спортивных залах навыки могут помочь в жизни в осуществлении больше задач. Также Александр Карелин напомнил, что фестиваль посвящен памяти Героя России Анатолия Лебедя — легендарного бойца спецназа ВДВ, и отметил, что он не случайно проходит во время проведения в Пскове этапа «Десантный взвод» Международных армейских игр.

Известный боец смешанного стиля (ММА), экс-капитан сборной ВДВ по рукопашному бою Сергей Харитонов отметил, что ему приятно видеть большое количество участников, для которых он с товарищами сегодня проведёт мастер-классы. «Мы приложим максимум усилий для того, чтобы имя России звучало на весь мир! Слава России! Ура!», — закончил он свое выступление.

Чемпион России в среднем весе, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог отметил, что проведение подобного мероприятие в Пскове «дорогого стоит». «Здоровый образ жизни — это не только занятие спортом, это еще правильный здоровый досуг, — продолжил он. — Хотелось бы поблагодарить администрацию области за то, что такое внимание уделяют развитию спорта. Это не только здорово для развития спорта, это прежде всего влияет на здоровье нации. Ребята я хочу вам пожелать становится физическими сильными, но добрыми».

Наконец, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, вице-президент Лиги АСВ KickBoxing Артем Левин сказал: «Для нас, для вас сегодня большой праздник». Он поблагодарил псковичей за то, что так много людей пришли на мероприятие и добавил: «Спорт формирует дисциплину, характер и эти качества пригодятся вам в бизнесе, работе. Спасибо вам большое, что вы здесь находитесь, и хочу вас поздравить с наступающим Днем физкультурника».

Между выступлениями официальных лиц на сцене проходили показательные выступления по различным единоборствам.

После окончания церемонии открытия состоялась автограф-сессия с именитыми спортсменами, а следом начались мастер-классы Сергея Харитонова и Артем Левин.