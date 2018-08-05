Регистрация кандидатов от «Яблока» на выборах глав Невельского и Псковского районов отменена решениями судов

17:32, 06 августа 2018, ПАИ

Невельский районный суд отменил решение ТИК о регистрации Аркадия Вихмана, выдвинутого партией «Яблоко», кандидатом на пост главы муниципалитета. Как стало известно Псковскому агентству информации, это произошло 3 августа. Основанием для этого стало заявления представителя «Партии роста». Сегодня, 6 августа, по информации ПАИ аналогичное решение Псковский районный суд принял в отношении кандидата от «Яблока» Валентины Фоминой, отменить регистрацию которой также требовал кандидат от «Партии роста».

В обоих исках указывалось, что выдвижение было произведено с нарушением процедуры, определенной уставом «Яблока».

Напомним, 2 августа ПАИ сообщало, что Псковский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу с требованием отмены регистрации кандидата от партии «Яблоко» Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района. С соответствующей жалобой в суд обратился кандидат на пост главы Опочецкого района от «Партии роста» Иван Сверчков. В итоге суд отменил решения Опочецкого районного суда и регионального ТИК о признании законной регистрации Геннадия Колесника кандидатом на должность главы Опочецкого района. Основанием также стал тот факт, что выдвижение было произведено с нарушением процедуры, определенной уставом партии.