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Общество

Командир 76-й дивизии: Мы должны помнить и приумножать подвиг бойцов 6-й роты

«Подвиг личного состава 6-й роты 104-го полка - это память мужество, героизм. Мы должны помнить, приумножать и не забывать его», - заявил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии Игорь Каплий на совещании по подготовке и проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, сегодня, 10 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Каплий отметил, что личный состав 76-ой дивизии и ВДВ готовы к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты. «Уже есть наработки, проговариваются мероприятия. Мы готовы сосредоточить все усилия», - добавил он.

Командир 76-й дивизии ВДВ также попросил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова создать комитет по организации памятных мероприятий и включить в него личный состав дивизии.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина 29 февраля 2000 года вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

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