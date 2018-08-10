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Владимир Воробьев: Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни Отечество

«Мы гордимся, что воины 6-й роты не подвели ни школу ВДВ, ни малую Родину, ни отечество», - заявил отец погибшего в Аргунском ущелье героя России Алексея Воробьева, полковник запаса, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев после совещания по подготовке и проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, которое сегодня, 10 августа, провёл врио губернатора Михаил Ведерников.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Владимир Воробьев отметил, что указ президента РФ Владимира Путина о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии — очень ценен и справедлив. «Президент помнит и уважает защитников своего Отечества. А родители Героев очень благодарны президенту за этот указ», - добавил он.

Владимир Воробьев также сообщил, что памятные мероприятия будут масштабными, он не исключил, что в них примут участие президент страны и члены правительства. «Эти мероприятия будут носить массовый характер, станут элементом патриотического воспитания для нашей молодежи», - подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Воробьев рассказал, что сейчас есть планы по реконструкции монумента «Купол» в Черехе, есть инициативы по названию улиц именами Героев, а также предложения по оказанию материальной помощи родителям погибших.

«6-я рота - это наша гордость и наша боль, - заявил Владимир Воробьёв.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина 29 февраля 2000 года вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

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