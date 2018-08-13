Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»

14:03, 13 августа 2018, ПАИ

Передача акций ОАО «Псковавиа» из федеральной собственности в собственность Псковской области не будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 11 августа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предполагает внесение изменений в указ президента РФ от 31 января 2014 года №49 «О передаче в собственность Псковской области находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Псковавиа».

«Внести в указ президента РФ изменение, исключив из пункта 1 слова «на условиях государственно-частного партнерства», - говорится в документе.

Напомним, что 31 января 2014 года указом президента РФ акции ОАО «Псковавиа» были переданы в собственность Псковской области с целью привлечения администрацией региона до 2020 года инвестиций в размере 1,212 млрд рублей на комплексную реконструкцию и модернизацию имущества «Псковавиа» и местного аэропорта на условиях государственно-частного партнерства, но проект реализовать не удалось.

В апреле 2018 года врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с помощником президента РФ Игорем Левитиным заявил, что для привлечения в капитал авиаперевозчика инвестора в соответствии с нормами федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» из указа президента необходимо исключить формулировку «на условиях государственно-частного партнерства».