Губернатор Псковской области выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154

14:05, 25 декабря 2016, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с крушением ТУ-154. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«От имени всех жителей Псковской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154, который потерпел крушение над Черным морем. Это огромная боль и трагедия для всех нас. Погибли люди, которые, по сути, летели принести радость и мир жителям и военнослужащим в Алеппо. Светлая им память!» — говорится в тексте соболезнования Андрея Турчака.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей Первого канала, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.