Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей

17:44, 25 декабря 2016, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников выразили соболезнование в связи с крушением самолёта Ту-154 над Чёрным морем, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Страшная авиакатастрофа в небе над черноморским побережьем унесла жизни 92-х наших сограждан. Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей. Мы скорбим вместе со всей страной, мы сопричастны боли от утраты, соболезнуем родным и близким, друзьям и коллегам погибшим. Сил всем нам пережить это горе. Светлая память усопшим», - говорится в соболезновании.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей Первого канала, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

26 декабря в связи с трагедией объявлено днём траура.