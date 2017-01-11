1
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
17:10
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
15:51
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
Еще новости
Происшествия

Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля

Исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» вернул в кассу предприятия 3 миллиона рублей, полученных от аренды автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Оставшиеся 800 тысяч рублей он внесёт в первом квартале текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Напомним, что Следственное управление Следственного комитента РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления Александром Гизбрехтом  должностными полномочиями  при заключении договоров аренды транспортного средства от 1 ноября 2014 года № 365 и от 2 ноября 2015  года № 808, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.

В госкомитете области по транспорту отметили, что договор аренды транспортного средства от 2 ноября 2015 года расторгнут Александром Гизбрехтом, по нему произведён возврат денежных средств  (3 млн рублей), о чём свидетельствует приходный кассовый ордер от 8 декабря 2016 года.

По словам Александра Гизбрехта,  заключение вышеуказанных договоров аренды транспортного средства было обусловлено производственной необходимостью ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», выразившейся в обеспечении беспрепятственного доступа работников предприятия до удаленных населенных пунктов области в целях исполнения своих должностных обязанностей.

В настоящее время вина исполняющего обязанности генерального директора предприятия в инкриминируемом ему деянии не установлена, ведется производство по уголовному делу, наличие или отсутствие вины может быть установлено только судом, подчеркнули в госкомитете области по транспорту. Вопрос о полном возмещении ущерба, причиненного действиями Александра Гизбрехта, бюджету Псковской области, находится на контроле у администрации региона.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 1
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 8
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
10 января 2017
В новогодние праздники псковские водители шесть раз повреждали опоры ЛЭП
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты
10 января 2017
На территории одного из детских садов Пскова обнаружили муляж ручной гранаты

Идет загрузка...