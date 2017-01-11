Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля

17:18, 11 января 2017, ПАИ

Исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» вернул в кассу предприятия 3 миллиона рублей, полученных от аренды автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Оставшиеся 800 тысяч рублей он внесёт в первом квартале текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Напомним, что Следственное управление Следственного комитента РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления Александром Гизбрехтом должностными полномочиями при заключении договоров аренды транспортного средства от 1 ноября 2014 года № 365 и от 2 ноября 2015 года № 808, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.

В госкомитете области по транспорту отметили, что договор аренды транспортного средства от 2 ноября 2015 года расторгнут Александром Гизбрехтом, по нему произведён возврат денежных средств (3 млн рублей), о чём свидетельствует приходный кассовый ордер от 8 декабря 2016 года.

По словам Александра Гизбрехта, заключение вышеуказанных договоров аренды транспортного средства было обусловлено производственной необходимостью ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», выразившейся в обеспечении беспрепятственного доступа работников предприятия до удаленных населенных пунктов области в целях исполнения своих должностных обязанностей.

В настоящее время вина исполняющего обязанности генерального директора предприятия в инкриминируемом ему деянии не установлена, ведется производство по уголовному делу, наличие или отсутствие вины может быть установлено только судом, подчеркнули в госкомитете области по транспорту. Вопрос о полном возмещении ущерба, причиненного действиями Александра Гизбрехта, бюджету Псковской области, находится на контроле у администрации региона.