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Общество

Псковичи выбрали название для нового моста через Великую

18 января Государственный комитет Псковской области  по транспорту подвел итоги голосования за название нового моста через реку Великую, который строится в рамках второй очереди Северного обхода Пскова. В итоге победило название «Северный мост», сообщается в официальной группе комитета в социальной сети «ВКнонтакте».

Напомним, 10 ноября 2016 года пользователям социальной сети «Вконтакте» было предложено придумать название нового моста через реку Великую. Голосование проходило в два этапа. На первом этапе предлагались к рассмотрению всевозможные варианты названия. Далее, три варианта, набравшие наибольшее количество лайков (Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы) были допущены к следующему этапу голосования. 

Всего в итоговом голосовании приняли участие 5 тыс. 324 человека. В итоге  с отрывом от ближайшего «преследователя» в 388 голосов и результатом 2 тыс. 244 голоса лидером стал  «Северный мост». «Довмонтов мост» занял вторую позицию с результатом 1 тыс. 856 голоса. Замыкает список «Мост воинской славы» с результатом 1 тыс. 224 голоса.

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