Псковичи выбрали название для нового моста через Великую

14:09, 19 января 2017, ПАИ

18 января Государственный комитет Псковской области по транспорту подвел итоги голосования за название нового моста через реку Великую, который строится в рамках второй очереди Северного обхода Пскова. В итоге победило название «Северный мост», сообщается в официальной группе комитета в социальной сети «ВКнонтакте».

Напомним, 10 ноября 2016 года пользователям социальной сети «Вконтакте» было предложено придумать название нового моста через реку Великую. Голосование проходило в два этапа. На первом этапе предлагались к рассмотрению всевозможные варианты названия. Далее, три варианта, набравшие наибольшее количество лайков (Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы) были допущены к следующему этапу голосования.

Всего в итоговом голосовании приняли участие 5 тыс. 324 человека. В итоге с отрывом от ближайшего «преследователя» в 388 голосов и результатом 2 тыс. 244 голоса лидером стал «Северный мост». «Довмонтов мост» занял вторую позицию с результатом 1 тыс. 856 голоса. Замыкает список «Мост воинской славы» с результатом 1 тыс. 224 голоса.