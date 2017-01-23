Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса
Псковскому гребцу Семену Яганову присвоили званием мастера спорта международного класса. Соответствующий документ приказа опубликован на сайте министерства спорта Российской Федерации.
Этот приказ был первым документом о присвоении спортивных званий, который министр спорта РФ подписал в этом году. В соответствии с ним, звание мастера спорта международного класса по гребле также получил житель Саратовской области Роман Ломачев.
Напомним, Семен Яганов 14 июля 2016 года по итогам тренировочного сбора на Валдае, попал в финальный состав гребной сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Но, как выяснилось позже, он не попал на олимпиаду из-за доппинг - скандала.
Семен Яганов и его напарник Павел Сорин номинированы на «Народное признание – 2016».