Псковскому гребцу присвоили звание мастера спорта международного класса

15:28, 23 января 2017, ПАИ

Псковскому гребцу Семену Яганову присвоили званием мастера спорта международного класса. Соответствующий документ приказа опубликован на сайте министерства спорта Российской Федерации.

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Этот приказ был первым документом о присвоении спортивных званий, который министр спорта РФ подписал в этом году. В соответствии с ним, звание мастера спорта международного класса по гребле также получил житель Саратовской области Роман Ломачев.

Напомним, Семен Яганов 14 июля 2016 года по итогам тренировочного сбора на Валдае, попал в финальный состав гребной сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Но, как выяснилось позже, он не попал на олимпиаду из-за доппинг - скандала.

Семен Яганов и его напарник Павел Сорин номинированы на «Народное признание – 2016».