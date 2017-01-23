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Общество

Прилетит не вдруг волшебник

Трагедия в Морино вновь напомнила о том, что санавиация жизненно необходима нашему региону

В начале декабря 2016 года, по итогам встречи губернатора Андрея Турчака с вице-премьером Ольгой Голодец, появилась информация, что Псковская область станет участником федерального проекта по организации экстренной медпомощи с использованием санавиации. Трагедия в дновской деревне Морино 21 января, когда в огне пожара погиб один малыш, а второй с ожогами более 50% тела был госпитализирован, остро дала понять, насколько нашему региону важна возможность оперативно доставлять пациентов до специализированных медцентров для оказания высокопрофессиональной медпомощи.

21 января, ближе к вечеру, в Морино загорелся частный жилой дом. Почему загорелся, еще предстоит установить окончательно, но одна из версий – детская шалость. В доме находились двое маленьких мальчишек, четырех и пяти лет. Младшего из огня спасти не удалось, старший с ожогами тела был срочно госпитализирован в Псковскую детскую областную больницу.

Диагноз – ожоги 1-й и 2-й степени 70% тела. Для взрослого человека это крайне тяжелая травма, для маленького мальчика – тем более. Ожоговые больные требуют специализированного лечения, а не оказание срочной медпомощи может привести к худшему. Счет тут идет не на дни, на часы.

Медики детской областной больницы приняли решение о необходимости срочной транспортировки мальчика в Детскую городскую больницу № 1 Санкт-Петербурга. Ожоговое отделение этой больницы – единственное на всем Северо-Западе специализированное детское отделение по лечению ожоговых болезней.

Вы обжигали себе палец? Больно? Представьте, каково малышу, у которого обожжено две три тела. Любое движение – это мучение. Везти таких больных автомобилем «Скорой помощи», будь он самый современный, на такие расстояния нельзя. Только по воздуху.

22 января в 14:30 из Пулково в Псков за малышом вылетел вертолет авиационно-спасательного центра МЧС России. А в 19:30 маленький пациент был уже в ожоговом отделении. То, что «прилетел вдруг волшебник», стало возможным благодаря внеплановой договоренности между властями Псковской области и МЧС России.

Общими усилиями помогли, хорошо. Плохо то, что пока каждый раз такая работа носит экстраординарный характер.

Именно поэтому Псковской области так нужно участие в программе развития санитарной авиации. Чтобы вертолет, если надо, прилетел без всяких «вдруг». И при необходимости – прямо на место ЧП.

Особенность нашей области, которая сказывается буквально на всех сторонах ее жизни, - это огромное число малонаселенных деревушек, хуторов и сел. Где порой тоже случается беда. И здесь бы как раз лучше вертолетом-самолетом, чем на карете «Скорой помощи», доставить пациентов до жизненно необходимой им медпомощи.

Региональный бюджет приобретение и обслуживание своей вертолетной техники потянуть не может. К слову, отсутствие денег на покупку и содержание своей санавиации – это проблема подавляющего большинства регионов. Но у нас рядом – Петербург со своим специализированным авиаотрядом.

В декабре на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец Андрей Турчак обратился с просьбой включить Псковскую область в проект санавиации путем приобретения медицинской услуги у компании с базированием вертолетной техники на территории Санкт-Петербурга. В эту услугу входит использование авиационной техники и работа авиамедицинской бригады. Такой вариант наиболее приемлем для нашей области, особенно при условии субсидирования приобретения этой услуги из средств федерального бюджета в размере до 95%.

Санавиация нужна для оказания экстренной медпомощи в крупных ДТП (а по территории региона проходят сразу две крупные федеральные автомагистрали), для того, чтобы срочно госпитализировать пациентов с острым инфарктом или инсультом. Перечень, на самом деле, довольно широк.

Да и вообще, какие еще нужны аргументы, когда речь идет о спасении жизней?! Наша область должна вписываться в любые проекты, которые ведут к тому, чтобы все ее жители жили долго и не болели. К счастью, паспорт проекта развития санавиации уже утвержден, на очереди - распоряжение правительства.

Андрей Разумов
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