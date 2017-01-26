Депутаты решили доработать поправки в закон господдержке инвестиционной деятельности в Псковской области

14:33, 26 января 2017, ПАИ

Изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», предполагающие расширение трактовки понятия «инвестор», приняли в первом чтении депутаты регионального парламента на сессии 26 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С докладом выступил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он пояснил, законопроект разработан с целью расширения трактовки понятия «инвестор» и привлечения инвесторов, зарегистрированных на территории других субъектов, но осуществляющих инвестиционную деятельность в Псковской области.

Руководитель комитета отметил, что на эту категорию инвесторов налоговые льготы распространяться не будут. Государственная поддержка будет оказываться в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, которое заключается в подборе земельных участков и содействии в подключении к инженерным сетям.

«Зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда хотим заключить инвестиционное соглашение, но не можем этого сделать из-за трактовки в действующем законе», - рассказал А. Михеев.

По его словам, в настоящее время в Псковской области насчитывается более 3 тыс. организаций, которых коснутся предлагаемые изменения, в том числе речь идет об крупном предприятии в Великих Луках, абразивном заводе в Дно, крекерной фабрике в Пскове. «У всех этих организаций есть планы по развитию, но мы не можем с ними заключить соглашение», - констатировал председатель госкомитета.

Депутат Лев Шлосберг попросил уточнить, какой экономический результат видят в перспективе авторы законопроекта. Андрей Михеев ответил, что все эти организации являются плательщиками налогов на имущество (уплачивается по месту его нахождения) и на прибыль, однако в последнем случае вопрос в пропорциях. «Мы создаем, выращиваем дополнительных налогоплательщиков на территории нашего региона», - резюмировал он.

Председатель комитета ПОС по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов сообщил, что возглавляемый им комитет и комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию приняли решение о создании рабочей группы, чтобы «еще раз посмотреть закон на предмет уплаты налогов». Парламентарии опасаются, что, одобрив предложенные поправки, откроют дополнительную возможность выводить налоги, поэтому предложили принять документ пока только в первом чтении и доработать.

Также слово взял депутат Олег Брячак, который назвал инициативу, связанную с расширением понятия «инвестор», замечательной, вспомнив, что при создании терминала на госгранице все согласования прошли «как по маслу». «Идея хорошая, поэтому «Справедливая Россия» поддержит даный законопроект», - заключил он.