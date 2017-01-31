Представители фонда «Солидарность» отказались комментировать сбор средств для соцучреждений Псковской области

10:59, 31 января 2017, ПАИ

Представители благотворительного фонда «Солидарность» отказались комментировать сбор средств для социальных учреждений Псковской области, который объявлен на сайте организации.

Корреспонденту Псковского агентства информации удалось дозвониться по одному из указанных на портале московского фонда номеров, где подтвердили, что это «Солидарность». Однако, после вопросов, касающихся сбора средств для псковских интернатов, женщина заявила: «Вы ошиблись номером» и повесила трубку.

Некоторые номера телефонов, указанные для связи с фондом, недоступны, при дозвоне по другим – сразу бросают трубку.

Напомним, 30 января стало известно, что мошенники собирают в Сети деньги от имени администрации Новосельского, Чихачёвского, Линовского и Гривского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также других соцучреждений Псковской области и ряда регионов. В Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области заявили об отсутствии каких-либо взаимоотношений с фондом и намерении обратиться в полицию по факту незаконного сбора средств.